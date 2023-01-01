Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Всемирный день ребенка и другие праздники 20 ноября

Сегодня, 09:40




Всемирный день ребенка

В России и мире 20 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Всемирный день ребенка учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году и приурочен к подписанию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.

Международный день педиатра (врача, стоящего на защите здоровья детей) отмечается одновременно с Днем ребенка.

День работника транспорта учрежден в 2020 году и приурочен к дате учреждения в 1809 году императором Александром I первого в России единого государственного органа в транспортной сфере – Управления водных и сухопутных коммуникаций.

День памяти мученика Феодота корчемника (Федотов день). В этот день на Руси начинали прясть, но запрещалось заниматься вязанием.

Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца». Перед этой иконой молятся женщины, желающие иметь детей.

Ранее стало известно, когда в Москве откроется ледовый каток на ВДНХ.





  • Международный мужской день и другие праздники 19 ноября
  • День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года
  • 14 ноября 2023 - День социолога и другие праздники
  • 13 ноября 2023 - Всемирный день доброты и другие праздники
  • Праздники 12 ноября: День работников Сбербанка России, Синичкин день
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Франция забила 14 мячей Гибралтару. Кому нужны такие матчи?
    Русский день в НХЛ. Дубли Панарина и Кучерова, 827-я шайба Овечкина
    Всемирный день ребенка и другие праздники 20 ноября
    Сербия или Черногория? Расписание отбора Евро-2024 на 19 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 20 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 ноября 2023
    Дальневосточное дерби. Расписание матчей КХЛ на 19 ноября
    Телеканалам Матч ТВ, KHL и KHL Prime хоккей не нужен
    Кучеров против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 19 ноября
    Международный мужской день и другие праздники 19 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru