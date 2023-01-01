Всемирный день ребенка и другие праздники 20 ноября

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В России и мире 20 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



Всемирный день ребенка учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году и приурочен к подписанию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.



Международный день педиатра (врача, стоящего на защите здоровья детей) отмечается одновременно с Днем ребенка.



День работника транспорта учрежден в 2020 году и приурочен к дате учреждения в 1809 году императором Александром I первого в России единого государственного органа в транспортной сфере – Управления водных и сухопутных коммуникаций.



День памяти мученика Феодота корчемника (Федотов день). В этот день на Руси начинали прясть, но запрещалось заниматься вязанием.



Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца». Перед этой иконой молятся женщины, желающие иметь детей.



Ранее стало известно, когда в Москве откроется ледовый каток на ВДНХ.