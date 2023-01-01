Русский день в НХЛ. Дубли Панарина и Кучерова, 827-я шайба Овечкина

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В Национальной хоккейной лиге 19 ноября состоялось 11 матчей. Игровой день оказался результативным для российских хоккеистов.



«Вашингтон» обыграл в домашнем матче «Коламбус» 4:3. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 5-ю шайбу в сезоне и сократил до 67 шайб отставание от Уэйна Гретцки в гонке снайперов. Защитник гостей Иван Проворов забил первый гол за «Блю Джекетс».



Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Эдмонтоном» (6:4) забросил две шайбы и сделал передачу. Во второй раз Кучерову ассистировал Михаил Сергачев.



Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» переиграть в гостях «Нью-Джерси» 5:3. Россиянин набирает очки во всех матчах текущего сезона.



Голом и передачей отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в гостевом матче с «Далласом» (6:3).



В победном матче «Виннипега» над «Аризоной» (5:2) вторая шайба команды на счету Владислава Наместникова.



Результативными передачами этой ночью отметились Андрей Свечников («Каролина») и Илья Михеев («Ванкувер»).



Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин задолжал государству полмиллиона рублей.