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Франция забила 14 мячей Гибралтару. Кому нужны такие матчи?

Сегодня, 12:43




Сборная Франции разгромила Гибралтар

Сборная Франции по футболу забила 14 безответных мячей в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

В различных СМИ запестрели заголовки: «Франция одержала крупнейшую победу в своей истории», «Килиан Мбаппе оформил хет-трик и забил 300-й гол в карьере».

А если бы соперником французов была какая-нибудь любительская команда? Накидали бы мячей 20 и радовались тому, кто сколько забил и рекордному счету?

Для тех, кто не в курсе. Гибралтар - не государство. Он расположен к югу от Испании и является заморской территорией Великобритании. Короля Карла III здесь представляет губернатор. На территории площадью 6,5 квадратных километра проживает всего 29 тысяч человек.

В отборочном турнире к Евро-2024 Гибралтар проиграл все семь матчей, не забил ни одного мяча и пропустил 35. Хороший соперник для установления различных рекордов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер второй раз сыграл свадьбу.





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