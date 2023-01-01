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Малкин против «Вегаса». Расписание матчей НХЛ на 20 ноября

Сегодня, 17:04




Евгений Малкин

Четыре матча состоятся в ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» с Евгением Малкиным в составе примет на своем льду «Вегас» (02:00 мск). Сидни Кросби лидирует в составе «Пингвинз» по набранным очкам. На счету канадца 22 (12+10) очка и набирает он их почти в каждом матче. У Малкина результат скромнее - 17 (8+9) и один из худших в команде показателей полезности (минус 1, у Кросби плюс 10). В «Вегасе» самые результативные - Вильям Карлссон (20 очков) и Джек Айкел (19).

«Филадельфия» сыграет дома с «Коламбусом» (01:30). «Летчики» одержали четыре победы подряд, а «Коламбус» проиграл восемь последних матчей. Правда, в большинстве игр подопечные Паскаля Венсана уступают или в дополнительное время, или с разницей в одну шайбу.

«Анахайм» и «Сент-Луис», которые плетутся в середине таблицы Западной конференции, сыграют в Калифорнии в 04:00. «Чикаго» принимает дома «Баффало» (03:00). Обе команды занимают 15-е место в своих конференциях.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин задолжал налоговой инспекции в России 579 тысяч рублей.





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