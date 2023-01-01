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СКА против ЦСКА. Расписание матчей КХЛ на 20 ноября

Сегодня, 07:18




Расписание матчей КХЛ 20 ноября

В Континентальной хоккейной лиге в понедельник 20 ноября состоятся четыре матча.

Магнитогорский «Металлург» встретится дома с «Сибирью» (17:00 мск). «Магнитка» одержала семь побед подряд и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» идет на восьмом месте на Востоке и в последних пяти матчах четыре раза проиграла.

В Западной конференции центральная встреча пройдет с Санкт-Петербурге, где местный СКА примет московских армейцев (19:30). Это вторая встреча между командами в этом сезоне, первая игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2. Обе команды сейчас на подъеме, питерцы одержали пять побед подряд, ЦСКА выиграл три последних матча.

Новичок КХЛ тольяттинская «Лада» в ранге фаворита примет на своем льду минское «Динамо» (18:00). «Торпедо» сыграет с «Барысом» (19:30), который занимает 22-е место в общей таблице и проиграл 9 раз в последних 11 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 827-ю шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки в гонке снайперов.





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