Время начала Россия - Куба. Где смотреть трансляцию

Сегодня, 08:14





Сборная России по футболу 20 ноября в Волгограде проведет товарищеский матч против команды Кубы.



Встреча начнется в 19:30 мо московскому времени и будет показана на «Матч ТВ» и на официальном сайте телеканала. Ранее в сетке канала на это время была запланирована трансляция хоккейного матча СКА - ЦСКА, но в последний момент в программу внесли изменения.



В Российском футбольном союзе сообщили, что на вечер 19 ноября на игру уже продано 36 тысяч билетов. Всего стадион в Волгограде вмещает 45 тысяч болельщиков.



Сборная России этой осенью провела три товарищеских матча, в которых один раз победила (Камерун 1:0) и два раза сыграла вничью (Катар 1:1, Кения 2:2).



Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола.



Ранее сообщалось, что у футболиста московского «Динамо» Федора Смолова родилась дочь.