Казахстан или Словения? Расписание отбора Евро-2024 на 20 ноября

Сегодня, 09:06





Семь матчей состоятся 20 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.



Три игры состоятся в группе H, где борьбу за вторую путевку продолжают сборные Словении и Казахстана. Встреча между этими командами пройдет в Любляне и начнется в 22:45 по московскому времени. Сборную Казахстана устроит только победа в этом поединке, так как словенцы опережают соперника на одно очко в турнирной таблице.



В других матчах группы H Сан-Марино сыграет с Финляндией (22:45 мск), а Северная Ирландия примет на своем поле Данию (22:45).



В группе E состятся две встречи. Албания примет сборную Фарерских островов (22:45), а в игре Чехия - Молдавия (22:45) определится второй обладатель путевки на Евро-2024.



В очном поединке между Украиной и Италией (22:45), который пройдет в Леверкузене (Германия), определится команда, которая займет второе место в группе С. Победитель группы сборная Англии проведет матч в гостях с Северной Македонией (22:45).



Ранее стало известно расписание финального турнира Евро-2024, который пройдет в Германии.