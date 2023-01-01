День бухгалтера и другие праздники 21 ноября

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В России и мире 21 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



Всемирный день телевидения учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году и приурочен к проведению первого Всемирного телевизионного форума.



День бухгалтера в России приурочен к изданию Закона «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года. Специалисты в области бухгалтерского учета также отмечают День главного бухгалтера (21 апреля) и Международный день бухгалтера (10 ноября).



День работника налоговых органов России (День налоговика) учрежден Указом Президента РФ в 2000 году и приурочен к созданию Государственной налоговой службы 21 ноября 1991 года.



День памяти архангела Михаила, который считается самым главным среди Ангелов и Архангелов, сотворенных Господом Богом (Михайлов день). В этот день завершаются все сельскохозяйственные работы и начинаются гуляния.