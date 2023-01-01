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Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Сегодня, 12:28




Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком в истории тенниса, который семь раз побеждал на Итоговом турнире ATP.

Первую свою победу серб одержал в 2008 году над россиянином Николаем Давыденко. Затем последовали четыре победы подряд на кортах в Лондоне. Три раза Джокович обыгрывал в финале шестикратного на тот момент обладателя приза швейцарца Роджера Федерера (2012, 2014, 2015), а в 2013 году - испанца Рафаэля Надаля.

В шести следующих турнирах теннисист два раза играл в финале, а в 2017-м не попал туда из-за травмы локтя.

В прошлом году Джокович в финале обыграл норвежца Каспера Рууда, а в эти выходные в двух сетах (6:3, 6:3) переиграл итальянца Янника Синнера.

За победу в Турине серб заработал $4,1 млн, а за весь 2023 год - $16 млн. Кстати, в 2016 году Джокович стал первым игроком в истории тенниса, заработавшим более 100 миллионов долларов призовых.

Ранее сообщалось, что теннис является самым популярным индивидуальным видом спорта.





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