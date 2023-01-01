Кучеров против «Бостона». Расписание матчей НХЛ на 21 ноября

Сегодня, 15:10





«Тампа-Бэй» 21 ноября будет принимать на своем льду «Бостон» (03:00 мск). Всего в Национальной хоккейной лиге этой ночью по Москве состоятся семь матчей.



Команде Никиты Кучерова бедет противостоять лидер Восточной конференции. В последних пяти играх «мишки» одержали четыре победы и проиграли в овертайме «Монреалю». Лидер «Бостона» Давид Пастрняк набрал 27 очков и пока показывает лучшую в своей карьере результативность.



«Рейнджерс» Артемия Панарина отправится в гости к «Далласу» (04:00). Клуб из Техаса занимает высокое 4-е место на Западе, но ни один хоккеист не входит в топ-50 по результативности. Все дело в обороне - по пропущенным шайбам «Даллас» занимает пятое место с конца.



Никита Кучеров набрал в чемпионате 27 (13+14) очков, на счету Артемия Панарина 26 (10+16) результативных баллов.



«Ванкувер» встретится с самой слабой командой чемпионата (06:00). «Сан-Хосе» набрал 7 очков и занимает 32-е место в турнирной таблице. Три игрока «Кэнакс» (защитник Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер) набрали по 28 очков и продолжают возглавлять список лучших бомбардиров сезона.



Расписание других матчей: «Флорида» - «Эдмонтон» (03:00), «Нэшвилл» - «Колорадо» (04:00), «Аризона» - «Лос-Анджелес» (05:00), «Сиэтл» - «Калгари» (06:00).



В ночь на 22 ноября в НХЛ матчей не будет.



Ранее сообщалось, что хоккей занимает 4-е место в мире по количеству болельщиков.