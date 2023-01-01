Голдобин отправляется в Ярославль. Расписание КХЛ на 21 ноября

Сегодня, 09:25





В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 ноября состоятся пять игр.



«Амур» продолжит выяснять отношения с «Адмиралом» в рамках Дальневосточного дерби (12:00 мск). Первый поединок между командами, который прошел два дня назад, завершился победой «Адмирала» со счетом 2:0.



«Авангард» отправляется в гости к «Трактору» (17:00). Омичи одержали девять побед подряд в чемпионате, а трое игроков команды (Владимир Ткачев, Райан Спунер, Рид Буше) находятся в пятерке самых результативных в этом сезоне.



Лидер чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом» (19:30). Главная интрига этого матча не в итоговом счете, а в том, сколько очков наберет лучший бомбардир и снайпер сезона Николай Голдобин.



Московское «Динамо» в Москве сыграет с «Ак Барсом» (19:30). Обе команды занимают высокие места в своих конференциях, но одержали всего по одной победе в последних пяти играх.



«Салават Юлаев», идущий на непривычном для себя шестом месте на Востоке, отправится в гости к «Нефтехимику» (19:30).



Ранее сообщалось, что хоккей занимает 4-е место в мире по популярности.