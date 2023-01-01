Хорватия или Уэльс? Расписание отбора Евро-2024 на 21 ноября

Сегодня, 10:04





В заключительный день отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года состоятся семь матчей.



Определены 20 из 24-х участников финального турнира, который пройдет следующим летом в Германии. 21 ноября определится еще один участник, а остальные три путевки будут разыграны в марте будущего года.



Последняя путевка будет разыграна в группе D. Сборная Хорватии имеет в активе 13 набранных очков и в заключительном матче сыграет дома с Арменией (22:45 мск). Второй претендент, сборная Уэльса (11 очков), встретится дома с Турцией (22:45).



В группе I состоятся три встречи: Косово - Белоруссия (22:45), Андорра - Израиль (22:45) и Румыния - Швейцария (22:45).



В группе B Франция сыграет в гостях с Грецией (22:45), а футболисты Нидерландов поедут устанавливать новые рекорды в Гибралтар (22:45).



Ранее стало известно, что жеребьевка Евро-2024 состоится в Гамбурге 2 декабря.