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День сыновей и другие праздники 22 ноября

Сегодня, 10:28




День сыновей

В России и мире 22 ноября 2023 года отмечают День психолога, День сыновей и День памяти святой Матроны.

День психолога учрежден МГУ в 2000 году и приурочен к Учредительному съезду Российского психологического общества 22 ноября 1994 года.

День сыновей отмечают все мужчины в качестве сыновей и семьи, в которых есть сын.

День памяти святой Матроны (Матрёны зимние). В этот день женщины делают лечебные напитки из собранных летом и осенью корешков и трав. В этот день пересматриваются все вещи, а неподходящие по размеру либо старые отдают нуждающимся.

Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница». Чудотворная икона находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Через эту святую икону Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования.





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