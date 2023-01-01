Когда на «Матч ТВ» перестанут показывать Лигу чемпионов и Евро-2024? Сегодня, 13:36













Сборную России по футболу лишили права играть в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу, клубы лишены права участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Но государственный спортивный телеканал «Матч ТВ» и другие каналы холдинга продолжают показывать эти турниры. Игнорируя при этом проходящие в вечернее время игры Континентальной хоккейной лиги. И некоторые другие соревнования.



Руководство НХЛ не планирует участие сборной России в Кубке мира по хоккею в 2025 году. В стране запрещен показ игр заокеанской лиги. Но большинство СМИ страны каждое утро начинают с репортажей об НХЛ. Сколько шайб забил Овечкин, почему не в форме Макдэвид и плохо выступает «Эдмонтон». О внутренних соревнованиях (кроме футбола) или совсем ничего, или несколько строк.



Рейтинги низкие? Так популярность того или иного вида спорта зависит как от самих спортсменов, так и от журналистов. Как раскручивалась в России НХЛ в 90-е? Постоянные скандалы с отъездом игроков, выставление Кубка Стэнли на Красной площади в Москве, бесконечные интервью, где почти каждый хоккеист говорил о том, что его мечта - игра в НХЛ.



Похожая ситуация с футболом. Многие представители футбольной общественности остались недовольны товарищеским матчем с Кубой. Слабый соперник. Ждут, видимо, не дождутся, когда в ФИФА и УЕФА нас пожалеют и вернут обратно. И 40 тысяч болельщиков в Волгограде, которые пришли на игру сборной, им не аргумент.



НХЛ - сильная лига? В Лиге чемпионов играют хорошие футболисты? Никто об этом не спорит. Но на первом месте у нормальных людей должны стоять не рейтинги, а самоуважение.



Ранее сообщалось, какие виды спорта самые популярные в мире на сегодня.











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