НХЛ вертится как уж на сковородке, желая провести Кубок мира без России

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Ранее мы писали о том, ссылаясь на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана, что в Кубке мира по хоккею в 2025 году примут участие всего четыре сборные - Канада, США, Швеция и Финляндия.



Позднее на сайте ESPN была опубликована информация о причинах такого количества участников. У НХЛ мало времени, чтобы спланировать логистику для большего количества команд.



Почему только Финляндия и Швеция? А как же Чехия? И почему нет России? Попробуем ответить на эти вопросы.



Скорее всего, НХЛ планирует использовать в турнире только игроков, которые играют за океаном. Никого из клубов Швеции и Финляндии на турнир не позовут. А сборной Чехии не будет только потому, что сейчас в Лиге выступает мало хоккеистов из этой страны (21 полевой игрок и 4 вратаря). Для комплектования нормальной сборной выбирать не из кого, придется брать всех без исключения.



Для сравнения, в этом сезоне среди полевых игроков заиграны 32 финна и 70 шведских хоккеистов.



Поэтому сильнейшие чешские хоккеисты (Давид Пастрняк, Филип Гронек, Павел Заха и другие) вместе с другими представителями Европы попадут в одну сборную. Как ее назовут - не важно. Сюда же, по политическим причинам, планируют впихнуть и российских хоккеистов.



Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил в нокдаун российского форварда Евгения Малкина.