Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


НХЛ вертится как уж на сковородке, желая провести Кубок мира без России

Сегодня, 19:30




Гэри Беттмэн

Ранее мы писали о том, ссылаясь на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана, что в Кубке мира по хоккею в 2025 году примут участие всего четыре сборные - Канада, США, Швеция и Финляндия.

Позднее на сайте ESPN была опубликована информация о причинах такого количества участников. У НХЛ мало времени, чтобы спланировать логистику для большего количества команд.

Почему только Финляндия и Швеция? А как же Чехия? И почему нет России? Попробуем ответить на эти вопросы.

Скорее всего, НХЛ планирует использовать в турнире только игроков, которые играют за океаном. Никого из клубов Швеции и Финляндии на турнир не позовут. А сборной Чехии не будет только потому, что сейчас в Лиге выступает мало хоккеистов из этой страны (21 полевой игрок и 4 вратаря). Для комплектования нормальной сборной выбирать не из кого, придется брать всех без исключения.

Для сравнения, в этом сезоне среди полевых игроков заиграны 32 финна и 70 шведских хоккеистов.

Поэтому сильнейшие чешские хоккеисты (Давид Пастрняк, Филип Гронек, Павел Заха и другие) вместе с другими представителями Европы попадут в одну сборную. Как ее назовут - не важно. Сюда же, по политическим причинам, планируют впихнуть и российских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил в нокдаун российского форварда Евгения Малкина.





  • Сборную России не хотят видеть на Кубке мира по хоккею 2025
  • Шведский хоккеист отправил Малкина в нокдаун
  • Молодежный чемпионат мира по хоккею МЧМ-2024: расписание матчей
  • Прогноз на Кубок мира 2016. Канада - чемпион, Россия не выйдет из группы
  • Кубок мира по хоккею 2016
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.









    НХЛ вертится как уж на сковородке, желая провести Кубок мира без России
    Когда на «Матч ТВ» перестанут показывать Лигу чемпионов и Евро-2024?
    Сборную России не хотят видеть на Кубке мира по хоккею 2025
    День сыновей и другие праздники 22 ноября
    Хорватия или Уэльс? Расписание отбора Евро-2024 на 21 ноября
    Голдобин отправляется в Ярославль. Расписание КХЛ на 21 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 22 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 ноября 2023
    Кучеров против «Бостона». Расписание матчей НХЛ на 21 ноября
    Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru