День неудачников. Расписание КХЛ на 22 ноября

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В Континентальной хоккейной лиге 22 ноября пройдут три матча. Все команды, которые играют в этот день, не входят в топ-6 лучших в своих конференциях.



«Сибирь» примет на своем льду «ХК Сочи» (15:30 мск). Обе команды одержали по одной победе в последних шести матчах и расположились вне зоны плей-офф. Новосибирская команда объявила о подписании контракта с 37-летним голкипером Антоном Худобиным, который почти 20 лет провел в различных клубах НХЛ.



«Северсталь» сыграет дома с ЦСКА (19:30). У команды из Череповца также только одна победа в шести последних играх. У ЦСКА дела ненамного лучше, непривычно видеть действующего обладателя Кубка Гагарина в роли крепкого середнячка.



Минское «Динамо» отправится в гости к «Автомобилисту» (17:00). Единственные две победы в последних восьми матчах минчане одержали дома над «ХК Сочи», который отдает очки всем подряд. «Автомобилист» неплохо завершил 5-матчевую выездную серию, одержав три победы на Дальнем Востоке.



Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует приглашать сборную России на Кубок мира по хоккею в 2025 году.