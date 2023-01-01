Бразильцы уже не кудесники. Аргентина выиграла матч отбора ЧМ-2026

Сегодня, 10:41





Сборная Аргентины в гостях одержала победу над Бразилией в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года.



Единственный мяч на 63-й минуте забил защитник Николас Отаменди, выступающий за «Бенфику».



Матч начался с беспорядков и встречу пришлось отложить на некоторое время. После выхода на поле лидер аргентинской сборной Лионель Месси повздорил с игроком бразильской команды Родриго.



Обстановка перед игрой накалилась во многом из-за того, что в предыдущих поединках обе команды уступили. Аргентина дома проиграла Уругваю (0:2), а Бразилия оступилась в Колумбии (1:2). Да и вообще дела в отборе у «кудесников мяча» идут неважно.



Сборная Аргентины после 6 игр набрала 15 очков и возглавляет таблицу. Бразилия идет шестой при двух победах, ничьей и трех поражениях. Даже Венесуэла пока играет лучше.



Следующие матчи в отборе к ЧМ-2026 пройдут в начале сентября 2024 года. Ответный матч между между командами в Аргентине состоится 23 марта 2025 года.



Ранее стали известны участники чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.