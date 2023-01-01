День благодарения в США и другие праздники 23 ноября

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В России и мире 23 ноября 2023 года отмечают Международный день акварели и День благодарения в США.



Международный день акварели отмечается по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который выступил с таким предложением в 1991 году.



День памяти апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия (народное название - Родион и Ераст). В этот день продолжают отдавать нуждающимся ненужную одежду. Для защиты домашних животных от различных болезней в церковь несут хлеб и соль, освящают их и кормят ими скот.



День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября в США. Впервые праздник отметили в 1621 году. Традиционное блюдо в этот день - индейка.