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Сколько Овечкин забьет «Баффало»? Расписание матчей НХЛ на 23 ноября

Сегодня, 13:48




Александр Овечкин против Баффало

Большой игровой день намечен в календаре Национальной хоккейной лиги на 23 ноября. В этот день за океаном состоятся 14 матчей.

«Вашингтон» Александра Овечкина примет на своем льду «Баффало» (03:00 мск). Столичные одержали четыре победы подряд, в которых россиянин забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

«Питтсбург» Евгения Малкина сыграет дома с «Рейнджерс» с Игорем Шестеркиным и Артемием Панариным в составе (03:00). Команда из Нью-Йорка занимает второе место на Востоке, а «Пингвинз» пока вне зоны плей-офф (10-е место).

Лидер сезона «Бостон» проведет матч в гостях с «Флоридой» (03:00). Лидер «Брюинз» Давид Пастрняк занимает второе место в списке лучших бомбардиров, а Сэм Райнхарт из «Пантерз» на четвертом месте в гонке снайперов.

«Айлендерс» примет дома «Филадельфию» (03:30). Голкипер хозяев Семен Варламов лучший в чемпионате по проценту отраженных бросков (93,4%) и количеству игр на ноль (3).

Самый результативный российский хоккеист в этом сезоне Никита Кучеров вместе с «Тампой» этой ночью сыграет с «Виннипегом» (03:00). За «Джетс» выступает лучший снайпер чемпионата Кайл Коннор. На счету игрока 14 заброшенных шайб.

«Коламбус» может продлить серию поражений до 10-ти матчей в поединке с «Чикаго» (03:00). «Эдмонтон» после небольшого всплеска опять посыпался. Очередную игру канадская команда проведет в гостях с «Каролиной» (03:00).

«Ванкувер» проведет гостевой матч с «Колорадо» (06:00). У канадцев в составе лучший бомбардир сезона защитник Куинн Хьюз (30 очков), а цвета «Колорадо» защищает защитник Кейл Макар, которые лидирует по количеству результативных передач (23).

Расписание других матчей: Детройт - Нью-Джерси (03:00), Нэшвилл - Калгари (05:00), Аризона - Сент-Луис (05:00), Даллас - Вегас (05:30), Анахайм - Монреаль (06:00), Сиэтл Кракен - Сан-Хосе (06:00).

Ранее стало известно, что руководство НХЛ не планирует участия сборной России в Кубке мира 2025 года.





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