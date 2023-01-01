Голдобин против СКА. Расписание матчей КХЛ на 23 ноября

Сегодня, 11:26





В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23 ноября пройдут семь матчей.



В Восточной конференции пройдут два интересных поединка. «Салават Юлаев» встретится дома с «Авангардом» (17:00 мск), а «Магнитка» сыграет на своем льду с «Трактором» (17:00).



Омичи одержали 10 побед подряд в чемпионате, а первая игра между командами в Омске в конце октября завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На счету «Металлурга» восемь побед подряд, но три очных встречи в этом сезоне завершились победой челябинской команды.



В Западной конференции вызывает интерес противостояние «Локомотива» и «Лады» (19:00), а также встреча московского «Динамо» и «Торпедо» (19:30). Все команды показывают неплохой хоккей и входят в топ-7 по набранным очкам.



Питерский СКА примет дома лидера чемпионата «Спартак» (19:30). СКА может в случае успеха одержать седьмую победу подряд, а москвичи могут в случае неудачи потерять лидирующие позиции. И, конечно, продолжаем следить за лидером красно-белых и по совместительству лучшим бомбардиром чемпионата Николаем Голдобиным, на счету которого 49 (24+25) очков.



Расписание других матчей игрового дня: «Барыс» - «Нефтехимик» (16:30), «Куньлунь» - «Ак Барс» (19:30).



Ранее сообщалось, что сборная России не будет участвовать в Кубке мира по хоккею в 2025 году.