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Гран-при Абу-Даби 2023. Расписание этапа Формулы-1

Сегодня, 12:30




Гран-при Абу-Даби 2023

Заключительный 23-й этап автогонок в классе «Формула-1» пройдет 24-26 ноября 2023 года в Абу-Даби.

В первый день в пятницу состоятся две свободные практики (в 12:30 и 16:00 мск), в субботу намечены третья практика (13:30) и квалификация (17:00). Гонка начнется 26 ноября в 16:00 мск.

В личном первенстве давно все известно. Чемпионом задолго до конца сезона стал Макс Ферстаппен, второе и третье места обеспечили себе Серхио Перес и Льюис Хэмилтон. А вот в гонке конструкторов предстоит борьба за второе место, на которое претендуют «Мерседес» (392 очка) и «Феррари» (388). «Ред Булл» еще после этапа в Японии в конце сентября досрочно и в шестой раз в истории стал первым.

Специализированные СМИ заскучали, сезон почти завершен, победители известны. Одни журналисты публикуют высказывания Льюиса Хэмилтона о том, чем он будет заниматься после окончания контракта с «Мерседесом» в 2025 году. Другие сообщают о подарке, который Макс Ферстаппен подарил своему боссу Кристиану Хорнеру в Лас-Вегасе. Купил набор Old Spice для мужчин? Нет, подарил главе «Ред Булл» свой шлем.

Стал известен календарь на будущий сезон. Начнется он в Бахрейне 2 марта и завершится только 8 декабря 2024 года гонкой в ОАЭ. Добавится после 4-летнего перерыва этап в Китае.

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