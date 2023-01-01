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«Спартак» - лучшая московская команда РПЛ

Сегодня, 14:22




Спартак - лучшая московская команда РПЛ

После первого круга в высшем дивизионе чемпионата России по футболу лидирует «Краснодар». А какая команда стала чемпионом среди московских команд?

Клубы из Москвы занимают в турнирной таблице РПЛ третье («Динамо»), пятое (ЦСКА), шестое («Спартак») и седьмое («Локомотив») места.

Больше всех очков после 15-ти матчей в соревновании среди московских команд набрал «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля  выиграли со счетом 1:0 у «Динамо» и поделили очки с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1).

Второе и третье места заняли московские динамовцы и армейцы. На счету обеих команд по 4 очка в играх московского квартета. ЦСКА выиграл у «Локомотива», сыграл вничью со «Спартаком» и уступил «Динамо» (1:2). В активе бело-голубых также победа, ничья (0:0 с «Локомотивом») и поражение.

Замыкает турнирную таблицу «Локомотив», на счету которого два очка - две ничьи и поражение.

Для сравнения, в прошлом году лидером после первого круга в московском квинтете (плюс  «Торпедо») стало «Динамо», набравшее 10 очков из 12-ти возможных.

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