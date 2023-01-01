«Спартак» - лучшая московская команда РПЛ

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После первого круга в высшем дивизионе чемпионата России по футболу лидирует «Краснодар». А какая команда стала чемпионом среди московских команд?



Клубы из Москвы занимают в турнирной таблице РПЛ третье («Динамо»), пятое (ЦСКА), шестое («Спартак») и седьмое («Локомотив») места.



Больше всех очков после 15-ти матчей в соревновании среди московских команд набрал «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли со счетом 1:0 у «Динамо» и поделили очки с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1).



Второе и третье места заняли московские динамовцы и армейцы. На счету обеих команд по 4 очка в играх московского квартета. ЦСКА выиграл у «Локомотива», сыграл вничью со «Спартаком» и уступил «Динамо» (1:2). В активе бело-голубых также победа, ничья (0:0 с «Локомотивом») и поражение.



Замыкает турнирную таблицу «Локомотив», на счету которого два очка - две ничьи и поражение.



Для сравнения, в прошлом году лидером после первого круга в московском квинтете (плюс «Торпедо») стало «Динамо», набравшее 10 очков из 12-ти возможных.



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