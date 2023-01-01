Черная пятница в день эволюции и другие праздники 24 ноября

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В России и мире 24 ноября 2023 года отмечают День моржа и Черную пятницу.



День моржа учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Каждый год в это время моржи моржи мигрируют с побережья Чукотского моря на зимовку в Берингов пролив.



В первую пятницу после Дня благодарения в США стартует сезон распродаж (Черная пятница). В это день шопоголики устраивают столпотворения в торговых центрах из-за больших скидок. А здравомыслящие люди во многих странах мира отмечают Всемирный день отказа от покупок и на сутки отказываются от любых трат.



Ученые всего мира отмечают День эволюции, который приурочен к дню выхода в 1859 году книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов».



День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника (народное название - Федор Студит). В этот день хозяйки готовят свежие щи, которые необходимо употребить сразу же после снятия с огня.