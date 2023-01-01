Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Черная пятница в день эволюции и другие праздники 24 ноября

Сегодня, 16:44




Черная пятница

В России и мире 24 ноября 2023 года отмечают День моржа и Черную пятницу.

День моржа учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Каждый год в это время моржи моржи мигрируют с побережья Чукотского моря на зимовку в Берингов пролив.

В первую пятницу после Дня благодарения в США стартует сезон распродаж (Черная пятница). В это день шопоголики устраивают столпотворения в торговых центрах из-за больших скидок. А здравомыслящие люди во многих странах мира отмечают Всемирный день отказа от покупок и на сутки отказываются от любых трат.

Ученые всего мира отмечают День эволюции, который приурочен к дню выхода в 1859 году книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника (народное название - Федор Студит). В этот день хозяйки готовят свежие щи, которые необходимо употребить сразу же после снятия с огня.





  • День благодарения в США и другие праздники 23 ноября
  • День бухгалтера и другие праздники 21 ноября
  • Международный мужской день и другие праздники 19 ноября
  • День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года
  • Праздники 12 ноября: День работников Сбербанка России, Синичкин день
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.









    Черная пятница в день эволюции и другие праздники 24 ноября
    «Спартак» - лучшая московская команда РПЛ
    Гран-при Абу-Даби 2023. Расписание этапа Формулы-1
    Голдобин против СКА. Расписание матчей КХЛ на 23 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 24 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 ноября 2023
    Сколько Овечкин забьет «Баффало»? Расписание матчей НХЛ на 23 ноября
    День благодарения в США и другие праздники 23 ноября
    Бразильцы уже не кудесники. Аргентина выиграла матч отбора ЧМ-2026
    День неудачников. Расписание КХЛ на 22 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru