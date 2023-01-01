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ЦСКА отправляется в Минск. Расписание матчей КХЛ на 24 ноября

Сегодня, 10:23




Расписание матчей КХЛ на 24 ноября

В пятницу 24 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча.

«Амур» на своей площадке примет «Северсталь» (12:00 мск). Команда из Череповца в последних семи играх одержала только одну победу (над «Витязем» 6:2), «Амур» также чередует поражения с редкими победами.

Аутсайдер чемпионата «Адмирал» сыграет дома с «ХК Сочи» (12:30). И в этой встрече встречаются команды из подвала турнирной таблицы. У обеих команд всего по три победы в 18 последних матчах.

Минское «Динамо» встретится на своем льду с ЦСКА (19:10). В последних пяти встречах армейцы оступились лишь однажды, а вот хоккеисты из Белоруссии за это время одержали только одну победу.

И последнее, что хотелось бы напомнить. В субботу 25 ноября любителей хоккея ждет матч, где встретятся два лидера чемпионата. «Магнитка» будет принимать «Спартак».

Ранее сообщалось, какой вид спорта самый популярный в мире на сегодня.





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