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Овечкин против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 25 ноября

Сегодня, 13:02




Расписание матчей НХЛ на 25 ноября

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 24-го и в ночь на 25 ноября по Москве состоятся 15 матчей. 23 ноября все команды отдыхали из-за празднования в США Дня благодарения.

«Вашингтон» Александра Овечкина будет принимать дома «Эдмонтон» (23:00 мск). Несмотря на небольшую результативность в этом сезоне своего капитана, столичные одержали пять побед подряд и могут продлить эту серию в матче с одним из аутсайдеров.

О многих статистических показателях мы поговорили в прошлом обзоре. На этот раз расскажем немного о личной жизни лидеров сезона.

Отец лучшего бомбардира сезона защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза (а также форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза) Джим играл в хоккей за колледж, был помощником тренера в «Бостон Брюинз» и директором по развитию игроков в «Торонто». Мать в составе сборной США выиграла серебро на ЧМ-1992.

Лучший снайпер на сегодня игрок «Торонто» Остон Мэттьюс родился в Калифорнии, но вырос в Аризоне. Дядя хоккеиста играл в бейсбол на профессиональном уровне, а отец выступал за студенческую команду.

Лидер по результативным передачам защитник «Колорадо» Кейл Макар был назван в честь бывшего защитника НХЛ Кейла Халса. Двоюродный брат отца, Том Лысяк, играл в НХЛ за «Атланту» и «Чикаго» с 1973 по 1986 годы.

Новая восходящая канадская звезда, первый номер драфта 2023 года и претендент на «Колдер Трофи» Коннор Бедард родился в Ванкувере, играет за «Чикаго», избегает соцсетей, никогда не пробовал фастфуд и любит гольф.

Расписание других матчей игрового дня: Бостон - Детройт (21:00 мск), Филадельфия - Рейнджерс (21:00), Чикаго - Торонто (22:00), Нью-Джерси - Коламбус (23:00), Сент-Луис - Нэшвилл (23:00), Анахайм - Лос-Анджелес (23:30), Сан-Хосе - Монреаль (23:30), Баффало - Питтсбург (02:00), Оттава - Айлендерс (03:30), Флорида - Виннипег (04:00), Каролина - Тампа-Бэй (04:00), Даллас - Калгари (04:30), Миннесота - Колорадо (04:30), Сиэтл - Ванкувер (06:00).





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