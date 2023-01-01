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Голдобин может установить рекорд КХЛ по очкам

Сегодня, 13:27




Николай Голдобин

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин может преодолеть отметку в 100 очков за сезон.

Еще год назад такой показатель казался нереальным, лучший бомбардир сезона 2022/2023 Дмитрий Яшкин набрал в составе СКА 62 очка. У Голдобина по итогам половины чемпионата уже 50 (24+26).

Если спартаковец продолжит забивать и отдавать передачи в таком же темпе (1,42 за игру), то сможет вплотную приблизиться к показателю, который не удавался еще никому в КХЛ.

За 15 прошедших сезонов лучший бомбардир набирал максимум 85 очков. Рекорд установил нападающий Сергей Мозякин, который в сезоне 2016/2017 в составе магнитогорского «Металлурга» забросил 48 шайб и отдал 37 результативных передач.

Второй результат в истории КХЛ, 81 (17+64) очко, показал форвард СКА Никита Гусев в сезоне 2018/2019. Александр Радулов в составе «Салавата Юлаева» набрал 80 (20+60) очков в сезоне 2010/2011.

Стоит упомянуть о втором игроке, который может улучшить по итогам «регулярки» показатели Мозякина. На счету форварда «Авангарда» Владимира Ткачева 48 (13+35) очков в 34 играх.

У Джордана Уила из московского «Динамо» и Рида Буше из «Авангарда» очков меньше (43 и 40), но и их пока не стоит сбрасывать со счетов.

Ранее сообщалось, что руководство НХЛ не планирует приглашать сборную России на Кубок мира в 2025 году.





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