Сегодня, 14:04





Первый в сезоне 2023/2024 этап Кубка России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске 25 и 26 ноября.



В субботу состоится одиночная смешанная эстафета (трансляция на телеканале «Матч ТВ» в 09:35 мск), а на следующий день сильнейшие биатлонисты страны будут соревноваться в смешанной эстафете («Матч ТВ» в 09:35).



Ожидается, что все сильнейшие биатлонисты выйдут на старт в эти выходные. Неделю назад, в Ханты-Мансийске состоялись гонки в рамках Международной лиги клубного биатлона, в которых не приняли участия Тамара Дербушева и Ирина Казакевич из группы Михаила Шашилова.



Победители гонок получат по 70 тысяч рублей. Для сравнения, на МЛКБ лучшие биатлонисты заработали по 1 млн рублей.



Всего в предстоящем сезоне пройдет пять этапов в рамках Кубка России, на один меньше, чем год назад. Второй этап состоится 1-3 декабря также в Ханты-Мансийске, где пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.



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