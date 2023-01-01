Расписание Гран-при по фигурному катанию 2023 в Москве

Сегодня, 16:24





Заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в столице России 25-26 ноября 2023 года.



В первый день спортсмены откатают коротку программу, а в воскресенье после произвольных прокатов станут известны победители. Соревнования среди мужчин начнутся в 13:00 мск, женщины выйдут на лед в 14:45 в субботу и 15:00 в воскресенье. Пары начнут выступлене в 17:00, а танцевальные дуэты выступят в 18:15 в первый день и в 18:30 во второй день соревнований.



Первый канал 25 ноября начнет трансляцию в 16:30 и в 16:20 в воскресенье 26 ноября.



В женском одиночном катании больше всего очков среди участников этапа в Москве имеют Софья Муравьева (18), Ксения Синицына (18) и Вероника Яметова (16). Камила Валиева набрала 12 очков и на 24 балла отстает от лидера общего зачета Гран-при РоссииАделии Петросян.



Напомним, за победу в соревновании спортсмен получает 18 очков, за второе - 16 и за третье - 14. Поэтому догнать Петросян могут только Муравьева и Синицына.



У мужчин среди гостей Москвы по 18 очков имеют Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и Владислав Дикиджи. Только эти фигуристы могут составить конкуренцию лидеру общего зачета Евгению Семененко, который заработал осенью 34 балла. Марк Кондратюк набрал 12 баллов и на общую победу не претендует.



Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии в черном платье с барашком.