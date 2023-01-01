ЦСКА против «Динамо». Расписание матчей РПЛ на 25 ноября

Вчера, 22:14





В центральном матче 16-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Встреча начнется на ВЭБ Арене в 17:30 по московскому времени.



Динамовцы и армейцы по итогам первого круга набрали по 25 очков и занимают, соответственно, третье и пятое место в турнирной таблице РПЛ.



Матч первого круга между командами на ВТБ Арене завершился победой хозяев со счетом 2:1. У победителей отличились камерунец Муми Нгамалё и Фёдор Смолов, реализовавший 11-метровый удар. Единственный мяч ЦСКА на счету Антона Заболотного.



«Спартак» отправится в гости к «Балтике» (19:45 мск). Единственную победу в чемпионате над красно-белыми «балтийцы» одержали в марте 1996 года. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный мяч забил в свои ворота защитник Александр Липко. В первом круге в Москве спартаковцы одержали победу со счетом 2:1.



«Крылья Советов» примут дома «Локомотив» (13:00). Матч первого круга между командами не выявил победителя (1:1).



Действующий чемпион «Зенит» сыграет на Газпром Арене с «Сочи» (15:15). В конце октября питерцы на Фиште выиграли со счетом 2:0. Лучший бомбардир чемпионата Матео Кассьерра пропустит предстоящий матч из-за травмы.



Ранее сообщалось, какая команда стала чемпионом среди московских команд по итогам первого круга РПЛ.