Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Кучеров круче Овечкина. Набрал 6 очков, а «Тампа» уничтожила «Каролину»

Сегодня, 09:24




Никита Кучеров набрал 6 очков

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче с «Каролиной».

На счету 30-летнего хоккеиста две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Встреча проходила в Роли и завершилась победой гостей со счетом 8:2.

Кучеров стал вторым российским игроком в истории, который смог набрать столько очков в одном матче НХЛ. Легенда советского хоккея Сергей Макаров, выступая за «Калгари», в сезоне 1989/1990 набрал 7 (2+5) очков.

В этом сезоне хоккеист набрал 5 (1+4) очков в матче с «Оттавой». А всего у спортсмена четыре игры с пятью очками.

После такого результативного матча Кучеров единолично возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров текущего сезона. У форварда «Лайтнинг» 15 шайб в 20 матчах и он на одну опережает идущего вторым Остона Мэттьюса из «Торонто». В гонке бомбардиров у Кучерова 35 (15+20) очков, у занимающего второе место Куинна Хьюза на три балла меньше.

Сегодня ночью «Вашингтон» встречался дома с одним из аутсайдеров сезона «Эдмонтоном» и проиграл со счетом 0:5. Овечкин провел больше всех в команде на льду (23:54) и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».

Ранее стало известно, что НХЛ не планирует приглашать сборную России на Кубок мира в 2025 году.





  • Кучеров против «Бостона». Расписание матчей НХЛ на 21 ноября
  • Русский день в НХЛ. Дубли Панарина и Кучерова, 827-я шайба Овечкина
  • Кучеров против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 19 ноября
  • Кучеров против «Чикаго». Расписание матчей НХЛ на 17 ноября
  • Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.









    Пеп против Клоппа. «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» 25 ноября
    Битва лидеров! «Металлург» - «Спартак» и другие матчи КХЛ 25 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 26 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 ноября 2023
    Кучеров круче Овечкина. Набрал 6 очков, а «Тампа» уничтожила «Каролину»
    День российского военного миротворца и другие праздники 25 ноября
    ЦСКА против «Динамо». Расписание матчей РПЛ на 25 ноября
    Расписание Гран-при по фигурному катанию 2023 в Москве
    Расписание 1-го этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
    Голдобин может установить рекорд КХЛ по очкам


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru