Кучеров круче Овечкина. Набрал 6 очков, а «Тампа» уничтожила «Каролину»

Сегодня, 09:24





Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче с «Каролиной».



На счету 30-летнего хоккеиста две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Встреча проходила в Роли и завершилась победой гостей со счетом 8:2.



Кучеров стал вторым российским игроком в истории, который смог набрать столько очков в одном матче НХЛ. Легенда советского хоккея Сергей Макаров, выступая за «Калгари», в сезоне 1989/1990 набрал 7 (2+5) очков.



В этом сезоне хоккеист набрал 5 (1+4) очков в матче с «Оттавой». А всего у спортсмена четыре игры с пятью очками.



После такого результативного матча Кучеров единолично возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров текущего сезона. У форварда «Лайтнинг» 15 шайб в 20 матчах и он на одну опережает идущего вторым Остона Мэттьюса из «Торонто». В гонке бомбардиров у Кучерова 35 (15+20) очков, у занимающего второе место Куинна Хьюза на три балла меньше.



Сегодня ночью «Вашингтон» встречался дома с одним из аутсайдеров сезона «Эдмонтоном» и проиграл со счетом 0:5. Овечкин провел больше всех в команде на льду (23:54) и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».



Ранее стало известно, что НХЛ не планирует приглашать сборную России на Кубок мира в 2025 году.