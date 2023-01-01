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Битва лидеров! «Металлург» - «Спартак» и другие матчи КХЛ 25 ноября

Сегодня, 12:00




Магнитка сыграет со Спартаком 25 ноября

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25 ноября состоятся шесть матчей.

Наибольший интерес вызывает встреча двух лидеров сезона, магнитогорского «Металлурга» и «Спартака». Встреча начнется на Арене-Металлург в 14:30 по московскому времени.

«Магнитка» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу КХЛ, красно-белые отстают на одно очко и занимают вторую строчку. Уральцы одержали девять побед подряд, москвичи в двух последних играх уступили.

Форвард «Спартака» на сегодня - лучший бомбардир сезона, в активе которого 50 (24+26) очков. Лучший по системе «гол+пас» в составе «Металлурга» - Максим Карпов, забросивший 6 шайб и отдавший 18 передач.

СКА, идущий без поражений на протяжении семи матчей, сыграет в Санкт-Петербурге с «Торпедо» (17:00 мск). Подопечные Игоря Ларионова опережают питерцев на два очка в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь», проигравший только однажды в последних шести играх, встретится с находящимся в кризисе «Ак Барсом» (17:00). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли только один раз в семи последних матчах.

Расписание других матчей: «Сибирь» - «Нефтехимик» (12:00), «Салават Юлаев» - «Трактор» (14:30), «Автомобилист» - «Лада» (15:00).

Ранее сообщалось, что Николай Голдобин может установить рекорд КХЛ по набранным очкам за сезон





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