Сегодня, 13:49





В центральном матче 13-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы примет дома «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Встреча пройдет на стадионе Этихад и начнется в 15:30 по московскому времени.



Обе команды занимают первые два места в турнирной таблице после 12-ти туров. В стартовых шести матчах чемпионата АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы не потеряли ни одного очка, но в последующих шести встречах набрали только 10 очков 18-ти возможных. «Ливерпуль» проиграл только однажды, в 7-м туре «Тоттенхэму».



В прошлом сезоне встреча между командами в Манчестере завершилась победой горожан со счетом 4:1. Отличились в том матче Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш. Единственный мяч у гостей забил Мохамед Салах.



Кто не примет участия в матче. Кевин Де Брейне продолжает залечивать травму колена, Матео Ковачич восстанавливается после травмы бедра, Джон Стоунз получил повреждение в игре с «Янг Бойзом» в начале ноября, Матеус Нунес почувствовал боль в мышцах на недавней тренировке сборной Португалии.



В составе «Ливерпуля» не выйдут на поле Эндрю Робертсон (травма плеча в матче отбора Евро-2024 в октябре), Тьяго Алькантара (травма бедра) и Стефан Байчетич (не играет с конца сентября из-за травмы икроножной мышцы).



Ранее сообщалось, что «Спартак» стал чемпионом первого круга АПЛ среди московских команд.