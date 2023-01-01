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Панарин против «Бостона». Расписание матчей НХЛ на 26 ноября

Сегодня, 17:29




Расписание матчей НХЛ на 26 ноября

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 25-го и в ночь на 26 ноября по Москве состоятся восемь матчей.

Первая и вторая команды Восточной конференции, «Рейнджерс» и «Бостон», проведут матч в Нью-Йорке (21:00 мск). Артемий Панарин лидирует по набранным очкам в команде (26), у самого результативного игрока «Брюинз» Давида Пастрняка на четыре балла больше.

«Питтсбург» будет принимать «Торонто» (03:00). Последние два матча между командами в Питтсбурге в ноябре прошлого года завершились победой гостей с общим счетом 9:3.

«Ванкувер» отправится в гости к худшей команде НХЛ «Сан-Хосе» (06:00). Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз лучший на данным момент среди игроков своего амплуа по заброшенным шайбам (8), передачам (24) и набранным очкам (32).

«Колорадо» будет принимать «Калгари» (06:00). Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забивает в каждом из шести последних матчей команды.

Расписание других матчей: «Лос-Анджелес» - «Монреаль» (00:00 мск), «Нью-Джерси» - «Баффало» (03:00), «Айлендерс» - «Филадельфия» (03:30), «Вегас» - «Аризона» (06:00).

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче НХЛ.





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