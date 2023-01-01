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День матери. Какой праздник отмечают 26 ноября 2023 года

Сегодня, 17:50




День матери

В России и мире 26 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.

День матери учрежден Указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Обязательно поздравьте своих мам с праздником.

Всемирный день информации отмечается с 1994 года и приурочен к проведению первого всемирного форума по информатизации.

День Георгиевского креста приурочен к учреждению ордена Святого Георгия 26 ноября 1769 года.

Международный день сапожника отмечается ежегодно 26 ноября сапожниками, башмачниками, мастерами по изготовлению, дизайну обуви, а также специалистами по ремонту.

День памяти святого Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского (народное название - Златоуст). С этого дня морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора», когда начинали готовить домашние пельмени.





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