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Расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Вчера, 22:27




Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2023/2024 пройдет в шведском Эстерсунде с 25 ноября по 3 декабря.

25.11 Одиночная смешанная эстафета
Победу одержала сборная Швеции (Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг), далее финишировали Норвегия и Франция.
25.11 Смешанная этафета
Золото выиграл французский квартет (Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно), у Норвегии - серебро, у Италии - бронза.

26.11 13:20 Индивидуальная гонка (женщины)
Год назад итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци прошли четыре огневых рубежа без промахов и завоевали золото и серебро. Бронзовым призером стала Дениз Херрманн-Вик из Германии.

26.11 16:30 Индивидуальная гонка (мужчины)
В марте 2023 года лучший результат показал Бенедикт Долль, серебро досталось Томмазо Джакомелю из Италии, бронзу завоевал Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии.

29.11 17:20 Эстафета (женщины)
Золото выиграл норвежский квартет (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Ульсбю-Ройселанн), второе и третьи места заняли французские и немецкие биатлонистки).

30.11 17:20 Эстафета (мужчины)
Норвежский квартет (Эндре Стремсхайм, Вебьерн Серум, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен) финишировал первым, второй и третий результат показали французы и немцы.

01.12 16:45 Спринт (женщины)
02.12 16:45 Спринт (мужчины)
03.12 16:00 Гонка преследования (женщины)
03.12 18:00 Гонка преследования (мужчины)

В марте 2023 года на этапе в Эстерсунде не проводились гонка преследования, спринт и смешанная эстафета.

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