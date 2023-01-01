«Зенит» снова первый. Что ответит на это «Краснодар»?

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В воскресенье 26 ноября состоятся четыре заключительных матча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).



Наибольший интерес вызывает встреча в Екатеринбурге, где местный «Урал» проведет матч с «Краснодаром» (14:00 мск). Накануне питерский «Зенит» обыграл дома «Сочи» со счетом 3:0, опередил на два очка «быков» и вышел на первое место в турнирной таблице.



Несмотря на очевидный спад в игре, у «Краснодара» хороший шанс скинуть с верхней строчки «Зенит». «Урал» резво начал чемпионат (четыре победы в пяти поединках), но в последних 10-ти турах три раза сыграл вничью и семь раз проиграл.



Две команды с наибольшим количеством очков по итогам октября и ноября, «Рубин» и «Факел», проведут матч в Казани (16:30).



«Оренбург» встретится дома с «Ахматом», который проиграл пять игр подряд (12:00).



В заключительной игре тура «Ростов» сыграет с «Пари НН». Подопечным Валерия Карпина придется тяжело, ведь меньше нижегородцев пропускает только «Краснодар».



Результаты других субботних поединков: «Балтика» - «Спартак» - 0:2, ЦСКА - «Динамо» - 2:3, «Крылья Советов» - «Локомотив» - 3:3.



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