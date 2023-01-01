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«Динамо» сыграет в Минске. Расписание матчей КХЛ на 26 ноября

Сегодня, 10:55




Расписание матчей КХЛ 26 ноября

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в воскресенье 26 ноября состоятся три матча.

«Амур» на своем льду примет «ХК Сочи» (10:00 мск). Обе команды не попадают в кубковую восьмерку в своих конференциях. Хабаровчане одержали две победы подряд, а сочинцы проиграли 12 из 13-ти последних матчей.

«Адмирал» встретится дома с «Северсталью» (10:00). Дальневосточники занимают последнее место в чемпионате, «Северсталь» в восьми матчах одержал всего одну победу.

Минское «Динамо» примет московских одноклубников (17:10). Подопечные Алексея Кудашова вместе со «Спартаком» лидируют в Западной конференции. Первый матч в сезоне между командами в Минске завершился победой гостей со счетом 2:1.

Накануне в Магнитогорске местный «Металлург» в матче за первое место в КХЛ переиграл «Спартак» и продлил свою беспроигрышную серию до 10-ти матчей.

Ранее сообщалось, что Николай Голдобин может установить рекорд КХЛ по очкам за сезон.





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