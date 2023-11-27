27 ноября 2023 - День морской пехоты и другие праздники

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В России и мире 27 ноября 2023 года отмечают День морской пехоты, День оценщика и День самозанятых.



День морской пехоты учрежден Приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1995 году и приурочен к формированию «полка морских солдат» 27 ноября 1705 года.



День самозанятых в России приурочен к подписанию закона о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан РФ 27 ноября 2018 года.



День оценщика отмечается в России на неофициальном уровне с 1999 года.



Киберпонедельник является продолжением Чёрной пятницы, когда интернет-магазины продают товары по более низким ценам.



День памяти святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа (народное название - Филиппов день, Заговенье). Традиционно этот день накрывают праздничный стол. Со следующего дня начинается 40-дневный Рождественский пост.