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Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы форвард «Баварии» Харри Кейн. Англичанин отличился 18 раз и установил новый рекорд Бундеслиги по результативности в 12 стартовых турах.



Эрлинг Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров Английской Премьер-лиги. Нападающий «Манчестер Сити» забил 14 мячей в 13 проведенных матчах. 23-летний футболист идет по прошлогоднему графику, когда он отличился 36 раз за 35 игр.



В 2023 году Холанд забил 49 голов. Столько же у Харри Кейна и на один меньше у Криштиану Роналду. Всего за два неполных сезона в активе Холанда во всех турнирах 70 голов в 72 матчах за «Сити».



Килиан Мбаппе шестой сезон подряд возглавляет список самых результативных в Лиге 1. Игрок «ПСЖ» с 14 голами в 12 матчах опережает ближайшего преследователя на 7 мячей.



В высшем дивизионе чемпионата Италии гонку возглавляет Лаутаро Мартинес из «Интера» (12 голов). В двух последних сезонах за миланский клуб аргентинец забивал по 21 мячу и на этот раз идет с опережением графика.



В первенстве Испании лидирует новичок Ла Лиги полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (10 голов в 11 встречах). 20-летний английский футболист три минувших сезона провел в дортмундской «Боруссии» и за 92 игры забил всего 12 мячей.



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