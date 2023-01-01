Капризов тянет «Миннесоту» на дно. Расписание НХЛ на 27 ноября

Сегодня, 17:34





В регулярном чемпионате НХЛ вечером 26-го и в ночь на 27 ноября по московскому времени пройдут пять игр.



«Миннесота» отправится в гости к «Детройту» (21:00 мск). Команда Кирилла Капризова проиграла шесть игр подряд и прилично отстала от кубковой восьмерки. Многие за океаном обвиняют россиянина в плохих результатах «Уайлд», одно из изданий так и озаглавило материал: «Капризов тянет команду на дно». Но статистика Капризова на это не указывает. В прошлом сезоне хоккеист набирал 1,12 очка за игру, в этом - 0,94. Некоторый спад в игре игрока очевиден, но неважно играет не только он, а вся команда.



«Эдмонтон» в последнем матче забил пять безответных шайб «Вашингтону», но в целом пока выступает неудачно. Этой ночью «Ойлерз» будут принимать «Анахайм» (05:00), у которого в активе пять подряд поражений.



«Каролина» проведет матч дома с «Коламбусом». В прошлом матче в Роли два дня назад команда уступила «Тампе» 2:8. Героем той встречи стал Никита Кучеров, набравший 6 (2+4) очков.



Расписание других матчей: «Чикаго» - «Сент-Луис» (22:00), «Нэшвилл» - «Виннипег» (04:00).