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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон признался в интервью шведскому изданию, что отморозил себе пенис во время гонки на этапе Кубка мира в Финляндии.



В воскресенье в Руке прошли мужской и женский масс-старты и температура воздуха во время проведения гонок опускалась до минус 15 градусов.



Ранее об обморожении руки сообщила победительница масс-старта представительница США Джессика Диггинс. В добавок ко всему спортсменка пришла к финишу с окровавленным лицом.



26 ноября на горнолыжном курорте Рука, который расположен в 700 км. к северу от Хельсинки, днем температура опускалась до минус 17 градусов, но при сильной влажности воздуха ощущалась как минус 22.



Раньше спортсмены при сильных морозах нашивали на нижнее белье целлофан и помещали половой орган в шерстяной носок. Сейчас используется белье со специальными вставками от ветра.



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