Страна без мяса! «Спартак» отправляется в гости к «Автомобилисту»

Сегодня, 10:03





Пять матчей будут сыграны 27 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Спартак» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» (17:00 мск). Москвичи впервые в сезоне проиграли три игры подряд и опустились на третье место в таблице, пропустив вперед «Металлург» и московское «Динамо».



Один из руководителей СКА Александр Медведев после недавней победы над красно-белыми в Санкт-Петербурге выкрикнул «Рыбный день! Страна без мяса!». Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в ответ призвал общественность осудить поступок господина Медведева.



Форвард «Спартака» Николай Голдобин продолжает лидировать в рейтинге лучших бомбардиров сезона. На счету хоккеиста 50 (24+26) очков. Самый результативный игрок «Автомобилиста» Брукс Мэйсек набрал в два раза меньше очков - 25 (13+12).



На «Матч ТВ» покажут поединок между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» (19:30). Обе команды сейчас на подъеме, поэтому игра ожидается зрелищной. В последних шести поединках соперники одержали по пять побед.



Расписание других матчей игрового дня: «Сибирь» - «Куньлунь» (15:30 мск), «Барыс» - «Витязь» (16:30), «Трактор» - «Торпедо» (17:00).



Ранее сообщалось, что Николай Голдобин может установить новый рекорд КХЛ по набранным очкам за сезон.