Макдэвид проснулся! Лидер «Эдмонтона» набрал 9 очков в двух матчах

Сегодня, 11:05





Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков в матче с «Анахайм Дакс».



Гости повели 2:1 на седьмой минуте первого периода, но затем пропустили семь шайб и проиграли шестую игру подряд.



«Эдмонтон» в двух последних встречах забросил 13 шайб и только две пропустил. Удивительные результаты для команды, которая занимает 29-е место в таблице НХЛ.



В матче с «Вашингтоном» два дня назад Макдэвид записал на свой счет четыре результативные передачи. В общей сложности 26-летний вундеркинд набрал в двух матчах 9 (1+8) баллов.



Первое место в списке лучших бомбардиров «Ойлерз» занимает Леон Драйзайтль - 28 (9+19), на второе место переместился Коннор Макдэвид - 25 (7+18), третью строчку занимает Зак Хайман - 22 (12+10). Лучшим снайпером команды пока является 31-летний Хайман, а Макдэвид занимает только четвертую строчку.



Ранее сообщалось, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче с «Каролиной».