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«Ньюкасл» сыграет с «ПСЖ». Расписание матчей Лиги чемпионов на 28 ноября

Сегодня, 14:01




Ньюкасл - ПСЖ 28 ноября

В предпоследнем туре Лиги чемпионов по футболу 28 ноября состоятся восемь матчей.

В группе E «Лацио» сыграет с «Селтиком» (20:45 мск, трансляция на «Матч ТВ»), а «Фейеноорд» примет дома «Атлетико» (23:00). В четвертом туре мадридцы разгромил дома шотландцев со счетом 6:0 и возглавили группу. Итальянцы на своем поле обыграли голландцев (1:0) и переместились на второе место.

В группе F «Ньюкасл» отправится в гости к «ПСЖ» (23:00, «Матч ТВ»), а «Милан» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию» (23:00). Три недели назад «Боруссия» обыграла дома «Ньюкасл» (2:0). «ПСЖ» проиграл в Милане (1:2) и уступил лидерство.

«Манчестер Сити» дома сыграет с «РБ Лейпциг» (23:00), а «Црвена Звезда» проведет матч в гостях с «Янг Бойз» (23:00). Действующий чемпион Лиги чемпионов в последнем матче группы G победил дома швейцарцев 3:0. Немцы обыграли в гостях коллектив из столицы Сербии (2:1) и квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» уже вышли в 1/8 финала плей-офф.

В группе H «Шахтер» в Гамбурге сыграет с «Антверпеном» (20:45), а «Барселона» дома примет «Порту» (23:00). Сине-гранатовые со счетом 0:1 уступили «Шахтеру», но продолжает возглавлять лидировать в таблице. Португальцы нанесли второе поражение бельгийцам (2:0).

Ранее сообщалось, что шведский лыжник отморозил гениталии на этапе Кубка мира в Финляндии.





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