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Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда

Сегодня, 15:05




Если завтра плей-офф КХЛ

Разбираем, какие команды выйдут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, если регулярный чемпионат завершится сегодня. Как будут выглядеть пары первого раунда.

«Динамо» (Москва) - «Динамо» (Минск)
В этом противостоянии у минчан нет никаких шансов. Московские динамовцы набрали на 17 очков больше в чемпионате, в тому же две очные встречи в Минске завершились победой гостей с общим счетом 6:2.

«Спартак» - «Северсталь»
В этой паре фаворит тоже известен. Подопечные Алексея Жамнова провели две игры в сентябре против череповчан и в обеих добились победы. «Спартак» забил в них 11 шайб, но и пропустил немало (7).

«Локомотив» - ЦСКА
Соперники три раза встречались в этом сезоне. Первый матч выиграли ярославские хоккеисты (2:1), а следующие две игры остались за армейцами (2:1, 3:0). Победителя в этой паре определить сложно, обе команды показывают неплохие результаты в последних поединках

«Торпедо» - СКА
Команды провели между собой два матча и в оба раза победу одерживали хозяева со счетом 4:3. Рискнем предположить, что дальше пройдет СКА, который в последних восьми играх идет без поражений.

«Металлург» - «Сибирь»
У сибиряков нет никаких шансов. Все четыре матча между командами уже состоялись. И все четыре выиграла одна из них. Думаем, называть ее нет смысла.

«Авангард» - «Трактор»
В первой игре в Омске победу одержали гости, несколько дней назад уже в Челябинске сильнее оказались омичи. Если Алексей Заварухин найдет противоядие против первого звена «Авангарда», то серия затянется.

«Лада» - «Автомобилист»
Два дня назад «Автомобилист» дожал «Ладу» в овертайме. Команда из Тольятти в свой первый сезон после возвращение, конечно, постарается показать зубы, но выйти во второй раунд ей не светит. И пример «Вегаса» в НХЛ здесь не показателен.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс»
Делать прогноз на победителя этой пары бессмысленно. «Зеленое дерби» - одно из главных украшений КХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал шесть очков в одном матче НХЛ.





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