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27 ноября 2023 - начало Рождественского поста

Сегодня, 15:30




Какой праздник 28 ноября

В России и мире 28 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Всемирный день сострадания отмечается с 2012 года по инициативе индийского поэта, журналиста и общественного деятеля Притиша Нанди.

День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (народное название - Гурьев день). В этот праздник обращаются к святому Гурию с просьбой об избавлении от зубной боли.

С 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней. Рождественский пост называется еще Филипповским, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа.





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