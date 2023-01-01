Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne

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Нападающий Федор Смолов, который выступает за московского «Динамо» в Российской Премьер-лиге, подарил своей жене автомобиль Porsche Cayenne.



В середине ноября Карина Истомина родила мужу-футболисту дочь. В благодарность за ребенка Федор преподнес супруге Porsce Cayenne черного цвета с красным салоном.



Свадьба Смолова и Истоминой состоялась 5 июня 2023 года. Влюбленные оформили отношения в одном из МФЦ и отметили в ресторане.



Смолов в этом сезоне провел за московский клуб 15 матчей, в которых забил 4 гола. Карина Истомина работает диджеем и ведет блог. Похожий новый Porsce Cayenne разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды и стоит больше 10 млн рублей.



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