Кучеров едет в гости к Ничушкину. Расписание НХЛ на 28 ноября

Сегодня, 22:15





В чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 28 ноября состоятся шесть матчей.



Наиболее интересной для российских болельщиков будет встреча в Денвере, где «Колорадо» примет на своем льду «Тампа-Бэй» (05:00 мск). Форвард «молний» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров сезона (35 очков) и делит первое место с нападающим «Ванкувера» Броком Бесером в снайперской гонке.



«Вашингтон» Александра Овечкина проведет матч в гостях с «Сан-Хосе» (06:30), который замыкает турнирную таблицу этого сезона.



«Рейнджерс» Артемия Панарина будет принимать дома «Баффало» (03:00). Подопечные Питера Лавиолетта набрали 31 очко и занимают первое место в общей таблице НХЛ. В этом сезоне «Рейнджерс» провел 7 матчей в «Мэдисон Сквер Гарден», в которых одержал шесть побед.



Вторая по набранным очкам команда текущего сезона «Бостон Брюинз» отправится в гости к «Коламбусу», который плетется на 28-м месте. (03:00). «Оттава» проведет матч с «Флоридой» (03:00), а «Калгари» будет принимать «Вегас» (05:30).



Ранее сообщалось, что нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 9 очков в двух матчах.