Российские гастарбайтеры из «Коламбуса» разорвали «Бостон»

Сегодня, 09:06





Четыре российских хоккеиста принесли «Коламбусу» победу в матче с «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блю Джекетс», а четыре шайбы на счету российских игроков. В первом периоде отличился Дмитрий Воронков, во втором шайбами отметились Иван Проворов и Егор Чинахов, а завершил разгром соперника Кирилл Марченко в начале третьей двадцатиминутки.



Первый раз в истории НХЛ за одну команду в одном матче забивали сразу четыре представителя России.



Ведущие российские СМИ пестрят заголовками о рекорде игроков из России. А чему здесь радоваться? Что наши хоккеисты радуют игрой не своих болельщиков, а заокеанских? И что хозяин за океаном (руководство НХЛ) решает, достоин ли болельщик в Казани посмотреть на игру Воронкова или не достоин? Напомним, что официальный показ матчей НХЛ в России запрещен.



Дмитрий Воронков родился в Ангарске и четыре сезона выступал в «Ак Барсе». Иван Проворов родился в Ярославле и в 16 лет уехал в юниорскую лигу США. Егор Чинахов начинал в «Омских Ястребах» и даже успел с «Авангардом» стать обладателем Кубка Гагарина. Кирилл Марченко до 10 лет жил в Барнауле, а играть начал в Ханты-Мансийске.



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