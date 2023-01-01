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Дальневосточное дерби, «Динамо» отправится к СКА, «Ак Барс» принимает «Ладу»

Сегодня, 11:02




СКА сыграет с московским Динамо 28 ноября

Дальневосточное дерби, московское «Динамо» отправляется в Санкт-Петербург, «Ак Барс» принимает «Ладу». 28 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей.

Начнется игровой день в Хабаровске, где «Амур» третий раз в сезоне сыграет с «Адмиралом» в дальневосточном дерби (12:00 мск). В первом матче победу праздновали хабаровчане, а во второй встрече хоккеисты из Владивостока взяли реванш.

СКА примет на своем льду московское «Динамо» (19:30). Армейцы одержали восемь побед подряд, причем семь из них в играх с командами, которые находятся в зоне плей-офф.

«Ак Барс» встретится дома с «Ладой» (19:00). Букмекеры считают хозяев безусловными фаворитами, но не стоит забывать, что команда Олега Браташа стоит выше соперника в турнирной таблице.

«Сибирь» в Новосибирске будет принимать «Северсталь» (15:30). Сибиряки проведут третью игру за четыре дня, накануне они выиграли у «Куньлуня» со счетом 3:2.

Лидер чемпионата «Металлург» проведет поединок в гостях против «Нефтехимика» (19:00). «Магнитка» одержала 10 побед подряд в чемпионате, а две встречи между командами в Магнитогорске в начале октября завершились в пользу «Металлурга» (8:3, 3:1).

Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста «Коламбуса» разорвали «Бостон» в матче НХЛ.





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